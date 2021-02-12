Готівковий курс на 12 лютого: долар трохи виріс, а євро – впало

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 12 лютого на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта знову виросла в ціні, а євро впало.
За даними finance.ua, долар у п'ятницю, 12 лютого, купували за 27,77 гривні (+2 копійки у порівнянні з четвергом, 11 лютого), а продавали – по 27,99 гривні (без змін).
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Євро у п'ятницю купували за 33,45 гривні (без змін), а продавали по 33,86 гривні (-2 копійки).
Джерело: "ДСД Фінанс"
За курсом валют від НБУ 12 лютого, долар подорожчав на 7 копійок і становив 27,84 гривні. Європейська валюта також виросла в ціні, у середу її оцінили в 33,81 гривні.