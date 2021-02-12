Готівковий курс на 12 лютого: долар трохи виріс, а євро – впало

Курс гривні щодо долара та євро 12 лютого на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта знову виросла в ціні, а євро впало.

За даними finance.ua, долар у п'ятницю, 12 лютого, купували за 27,77 гривні (+2 копійки у порівнянні з четвергом, 11 лютого), а продавали – по 27,99 гривні (без змін).

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Євро у п'ятницю купували за 33,45 гривні (без змін), а продавали по 33,86 гривні (-2 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 12 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);

євро – 33,55 гривні (купівля) і 33,75 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 12 лютого, долар подорожчав на 7 копійок і становив 27,84 гривні. Європейська валюта також виросла в ціні, у середу її оцінили в 33,81 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня , за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.

, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні. У лютому цей тренд падіння продовжився, чому сприяли увага інвесторів до українських ОВДП, зокрема. Але також ближче до середини місяця курс гривні розвернувся у падіння.