Курс гривны к доллару и евро 12 февраля на наличном рынке двигался в разных направлениях. Так, американская валюта вновь выросла в цене, а евро упало.

По данным finance.ua, доллар в пятницу, 12 февраля, покупали за 27,77 гривны (+2 копейки по сравнению с четвергом, 11 февраля), а продавали – по 27,99 гривны (без изменений).

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Евро в пятницу покупали за 33,45 гривны (без изменений), а продавали по 33,86 гривны (-2 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 12 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)

евро – 33,55 гривны (покупка) и 33,75 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 12 февраля, подорожал на 7 копеек и составил 27,84 гривны. Европейская валюта также выросла в цене, в пятницу ее оценили в 33,81 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января , за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне. В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности. Но также ближе к середине месяца курс гривны развернулся в падение.

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