Готівковий курс на 11 березня: долар і євро виросли після тривалого падіння

Курс гривні щодо долара та євро 11 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська валюта додали в ціні.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у четвер, 11 березня, купували за 27,65 гривні (+1 копійка у порівнянні з середою, 10 березня), а продавали – по 27,84 гривні (+2 копійки).

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Євро у четвер купували за 32,88 гривні (+11 копійок), а продавали по 33,25 гривні (+9 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 11 березня

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,70 гривні (купівля) і 27,75 гривні (продаж);

євро – 33,00 гривні (купівля) і 33,15 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 11 березня

Джерело: НБУ

У четвер, 11 березня, долар подешевшав на 4 копійки та опустився до позначки у 27,70 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 32,93 гривні, що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

Упродовж усього січня гривня дорожчала відносно долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят.

гривня дорожчала відносно долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят. У лютому українська валюта продовжила зміцнюватися у ціні. Все завдяки інвестиціям нерезидентів в ОВДП. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з МВФ.

українська валюта продовжила зміцнюватися у ціні. Все завдяки в ОВДП. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з МВФ. У березні українська гривня відчутно зміцнилася щодо долара.