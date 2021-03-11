Готівковий курс на 11 березня: долар і євро виросли після тривалого падіння

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 11 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська валюта додали в ціні.
Джерело: finance.ua
Долар у четвер, 11 березня, купували за 27,65 гривні (+1 копійка у порівнянні з середою, 10 березня), а продавали – по 27,84 гривні (+2 копійки).
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Євро у четвер купували за 32,88 гривні (+11 копійок), а продавали по 33,25 гривні (+9 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У четвер, 11 березня, долар подешевшав на 4 копійки та опустився до позначки у 27,70 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 32,93 гривні, що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.