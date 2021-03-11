Курс гривны к доллару и евро 11 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, европейская и американская валюта прибавили в цене.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в четверг, 11 марта, покупали за 27,65 гривны (+1 копейка по сравнению со средой, 10 марта), а продавали – по 27,84 гривны (+2 койпеки).

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Евро в четверг покупали за 32,88 гривны (+11 копеек), а продавали по 33,25 гривны (+9 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 11 марта

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,70 гривны (покупка) и 27,75 гривны (продажа)

евро – 33,00 гривны (покупка) и 33,15 гривны (продажа).

Официальный курс валют 11 марта

Источник: НБУ

В четверг, 11 марта, доллар подешевел на 4 копейки и опустился к отметке в 27,70 гривны. Европейская валюта также упала в цене и стоила 32,93 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущем банковского дня.

Как менялся наличный курс в 2021 году

В течение всего января гривна дорожала к доллару, кроме короткого периода после рождественских праздников.

гривна дорожала к доллару, кроме короткого периода после рождественских праздников. В феврале украинская валюта продолжила укрепляться в цене. Все благодаря инвестициям нерезидентов в ОВГЗ. Однако в середине месяца гривна немного обесценилась, в частности из-за неудачных переговоры с МВФ.

украинская валюта продолжила укрепляться в цене. Все благодаря инвестициям нерезидентов в ОВГЗ. Однако в середине месяца гривна немного обесценилась, в частности из-за неудачных переговоры с МВФ. В марте украинская гривна ощутимо укрепилась по отношению к доллару.

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