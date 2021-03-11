Готівковий курс на 11 березня: долар і євро виросли після тривалого падіння
Курс гривні щодо долара та євро 11 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська валюта додали в ціні.
Джерело:24 канал
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у четвер, 11 березня, купували за 27,65 гривні (+1 копійка у порівнянні з середою, 10 березня), а продавали – по 27,84 гривні (+2 копійки).
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Євро у четвер купували за 32,88 гривні (+11 копійок), а продавали по 33,25 гривні (+9 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 11 березня
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,70 гривні (купівля) і 27,75 гривні (продаж);
- євро – 33,00 гривні (купівля) і 33,15 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 11 березня
Джерело: НБУ
У четвер, 11 березня, долар подешевшав на 4 копійки та опустився до позначки у 27,70 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 32,93 гривні, що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Як змінювався готівковий курс у 2021 році
- Упродовж усього січня гривня дорожчала відносно долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят.
- У лютому українська валюта продовжила зміцнюватися у ціні. Все завдяки інвестиціям нерезидентів в ОВДП. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з МВФ.
- У березні українська гривня відчутно зміцнилася щодо долара.
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