Готівковий курс на 11 лютого: долар та євро трохи подорожчали

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 11 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти знову виросли в ціні.
За даними finance.ua, долар у четвер, 11 лютого, купували за 27,75 гривні (+1 копійка у порівнянні з середою, 10 лютого), а продавали – по 27,99 гривні (+ 1 копійка).
До теми Гривня зміцнилась до 5-місячного максимуму: Нацбанк назвав головні причини
Євро у четвер купували за 33,45 гривні (+5 копійок), а продавали по 33,88 гривні (+6 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
За курсом валют від НБУ 11 лютого, долар подорожчав на 12 копійок і становив 27,77 гривні. Європейська валюта також почала рости в ціні, у середу її оцінили в 33,67 гривні.