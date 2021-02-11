Готівковий курс на 11 лютого: долар та євро трохи подорожчали

Курс гривні щодо долара та євро 11 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти знову виросли в ціні.

За даними finance.ua, долар у четвер, 11 лютого, купували за 27,75 гривні (+1 копійка у порівнянні з середою, 10 лютого), а продавали – по 27,99 гривні (+ 1 копійка).

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Євро у четвер купували за 33,45 гривні (+5 копійок), а продавали по 33,88 гривні (+6 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 11 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,85 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);

євро – 33,65 гривні (купівля) і 33,75 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 11 лютого, долар подорожчав на 12 копійок і становив 27,77 гривні. Європейська валюта також почала рости в ціні, у середу її оцінили в 33,67 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня , за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.

, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні. У лютому цей тренд падіння продовжився, чому сприяли увага інвесторів до українських ОВДП, зокрема.