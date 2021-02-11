Курс гривны относительно доллара и евро 11 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.

По данным finance.ua, доллар в четверг, 11 февраля, покупали за 27,75 гривны (+1 копейка по сравнению с средой, 10 февраля), а продавали – по 27,99 гривны (+1 копейка).

К теме: Гривна укрепилась до 5-месячного максимума Нацбанк назвал главные причины

Евро в четверг покупали за 33,45 гривны (+5 копеек), а продавали по 33,88 гривны (+6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 11 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,85 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)

евро – 33,65 гривны (покупка) и 33,75 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 11 февраля, подорожал на 12 копеек и составил 27,77 гривны. Европейская валюта также начала расти в цене, в среду ее оценили в 33,67 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января , за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне. В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности.

Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.