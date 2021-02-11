Наличный курс на 11 февраля: доллар и евро незначительно подорожали
Курс гривны относительно доллара и евро 11 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.
Источник:24 канал
По данным finance.ua, доллар в четверг, 11 февраля, покупали за 27,75 гривны (+1 копейка по сравнению с средой, 10 февраля), а продавали – по 27,99 гривны (+1 копейка).
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Евро в четверг покупали за 33,45 гривны (+5 копеек), а продавали по 33,88 гривны (+6 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 11 февраля таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,85 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)
- евро – 33,65 гривны (покупка) и 33,75 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 11 февраля, подорожал на 12 копеек и составил 27,77 гривны. Европейская валюта также начала расти в цене, в среду ее оценили в 33,67 гривны.
Как менялся наличный курс в 2021
- В течение всего января, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.
- В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности.
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