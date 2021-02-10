Готівковий курс на 10 лютого: долар і євро стрімко виросли в ціні

Курс гривні щодо долара та євро 10 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти значно подорожчали.

За даними finance.ua, долар у середу, 10 лютого, купували за 27,74 гривні (+12 копійок у порівнянні з вівторком, 9 лютого), а продавали – по 27,98 гривні (+15 копійок).

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Євро у вівторок купували за 33,40 гривні (+24 копійки), а продавали по 33,82 гривні (+26 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 10 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,87 гривні (купівля) і 27,92 гривні (продаж);

євро – 33,60 гривні (купівля) і 33,70 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 10 лютого, долар подешевшав на 3 копійки і становив 27,64 гривні. Європейська валюта почала рости в ціні, у середу її оцінили в 33,44 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня , за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.

, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні. У лютому цей тренд падіння продовжився, чому сприяли увага інвесторів до українських ОВДП, зокрема.