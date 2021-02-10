Наличный курс на 10 февраля: доллар и евро стремительно выросли в цене
Курс гривны к доллару и евро 10 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно подорожали.
По данным finance.ua, доллар в среду, 10 февраля, покупали за 27,74 гривны (+12 копеек по сравнению с вторником, 9 февраля), а продавали – по 27,98 гривны (+15 копеек).
К теме: Гривна укрепилась до 5-месячного максимума Нацбанк назвал главные причины
Евро в среду покупали за 33,40 гривны (+24 копейки), а продавали по 33,82 гривны (+26 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 10 февраля таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,87 гривны (покупка) и 27,92 гривны (продажа)
- евро – 33,60 гривны (покупка) и 33,70 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 10 февраля, доллар подешевел на 3 копейки и составил 27,64 гривны. Европейская валюта начала расти в цене, в среду ее оценили в 33,44 гривны.
Как менялся наличный курс в 2021
- В течение всего января, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.
- В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности.
Поделиться новостью