Готівковий курс на 9 березня: євро відчутно падає

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 9 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська валюти продовжили падати в ціні.
Джерело: finance.ua
Долар у вівторок, 9 березня, купували за 27,63 гривні (-5 копійок у порівнянні з понеділком, 8 березня), а продавали – по 27,84 гривні (без змін).
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Євро у вівторок купували за 32,78 гривні (-15 копійок), а продавали по 33,21 гривні (-11 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У вівторок, 9 березня, долар подешевшав на 5 копійок та опустився позначки у 27,71 гривні. Європейська валюта різко впала в ціні та коштувала 33,07 гривні, що на 34 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.