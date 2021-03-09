Готівковий курс на 9 березня: євро відчутно падає
Курс гривні щодо долара та євро 9 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська валюти продовжили падати в ціні.
Джерело:24 канал
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у вівторок, 9 березня, купували за 27,63 гривні (-5 копійок у порівнянні з понеділком, 8 березня), а продавали – по 27,84 гривні (без змін).
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Євро у вівторок купували за 32,78 гривні (-15 копійок), а продавали по 33,21 гривні (-11 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 9 березня
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,68 гривні (купівля) і 27,75 гривні (продаж);
- євро – 32,90 гривні (купівля) і 33,10 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 9 березня
Джерело: НБУ
У вівторок, 9 березня, долар подешевшав на 5 копійок та опустився позначки у 27,71 гривні. Європейська валюта різко впала в ціні та коштувала 33,07 гривні, що на 34 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Як змінювався готівковий курс у 2021 році
- У січні українська гривня дорожчала щодо американського долара продовж усього місяця, окрім короткого періоду після різдвяних свят.
- У лютому гривня продовжила зміцнюватися. На це вплинули значні інвестиції нерезидентів в ОВДП. Але в середині лютого національна валюта трохи знецінилася, зокрема й через невдалі перемовини з МВФ.
- У березні гривня знову почала рости відносно долара.
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