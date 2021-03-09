Курс гривні щодо долара та євро 9 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, європейська та американська валюти продовжили падати в ціні.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у вівторок, 9 березня, купували за 27,63 гривні (-5 копійок у порівнянні з понеділком, 8 березня), а продавали – по 27,84 гривні (без змін).

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Євро у вівторок купували за 32,78 гривні (-15 копійок), а продавали по 33,21 гривні (-11 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 9 березня

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,68 гривні (купівля) і 27,75 гривні (продаж);

євро – 32,90 гривні (купівля) і 33,10 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 9 березня

Джерело: НБУ

У вівторок, 9 березня, долар подешевшав на 5 копійок та опустився позначки у 27,71 гривні. Європейська валюта різко впала в ціні та коштувала 33,07 гривні, що на 34 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

У січні українська гривня дорожчала щодо американського долара продовж усього місяця, окрім короткого періоду після різдвяних свят.

українська гривня дорожчала щодо американського долара продовж усього місяця, окрім короткого періоду після різдвяних свят. У лютому гривня продовжила зміцнюватися. На це вплинули значні інвестиції нерезидентів в ОВДП. Але в середині лютого національна валюта трохи знецінилася, зокрема й через невдалі перемовини з МВФ.

гривня продовжила зміцнюватися. На це вплинули значні інвестиції нерезидентів в ОВДП. Але в середині лютого національна валюта трохи знецінилася, зокрема й через невдалі перемовини з МВФ. У березні гривня знову почала рости відносно долара.

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