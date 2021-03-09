Наличный курс на 9 марта: евро ощутимо падает
Курс гривны относительно доллара и евро 9 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, европейская и американская валюты продолжили падать в цене.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар во вторник, 9 марта, покупали за 27,63 гривны (-5 копеек по сравнению с понедельником, 8 марта), а продавали – по 27,84 гривны (без изменений).
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Евро во вторник покупали за 32,78 гривны (-15 копеек), а продавали по 33,21 гривны (-11 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 9 марта
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,68 гривны (покупка) и 27,75 гривны (продажа)
- евро – 32,90 гривны (покупка) и 33,10 гривны (продажа).
Официальный курс валют 9 марта
Источник: НБУ
Во вторник, 9 марта, доллар подешевел на 5 копеек и опустился к отметке в 27,71 гривны. Европейская валюта сильно упала в цене и стоила 33,07 гривны, что на 34 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня.
Как менялся наличный курс в 2021 году
- В январе украинская гривна дорожала относительно американского доллара течение всего месяца, кроме короткого периода после рождественских праздников.
- В феврале гривна продолжила укрепляться. На это повлияли значительные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ. Но в середине февраля национальная валюта немного обесценилась, в том числе и из-за неудачных переговоры с МВФ.
- В марте гривна снова начала расти по отношению к доллару.
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