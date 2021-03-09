Курс гривны относительно доллара и евро 9 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, европейская и американская валюты продолжили падать в цене.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар во вторник, 9 марта, покупали за 27,63 гривны (-5 копеек по сравнению с понедельником, 8 марта), а продавали – по 27,84 гривны (без изменений).

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Евро во вторник покупали за 32,78 гривны (-15 копеек), а продавали по 33,21 гривны (-11 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 9 марта

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,68 гривны (покупка) и 27,75 гривны (продажа)

евро – 32,90 гривны (покупка) и 33,10 гривны (продажа).

Официальный курс валют 9 марта

Источник: НБУ

Во вторник, 9 марта, доллар подешевел на 5 копеек и опустился к отметке в 27,71 гривны. Европейская валюта сильно упала в цене и стоила 33,07 гривны, что на 34 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня.

Как менялся наличный курс в 2021 году

В январе украинская гривна дорожала относительно американского доллара течение всего месяца, кроме короткого периода после рождественских праздников.

украинская гривна дорожала относительно американского доллара течение всего месяца, кроме короткого периода после рождественских праздников. В феврале гривна продолжила укрепляться. На это повлияли значительные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ. Но в середине февраля национальная валюта немного обесценилась, в том числе и из-за неудачных переговоры с МВФ.

гривна продолжила укрепляться. На это повлияли значительные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ. Но в середине февраля национальная валюта немного обесценилась, в том числе и из-за неудачных переговоры с МВФ. В марте гривна снова начала расти по отношению к доллару.

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