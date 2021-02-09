Готівковий курс на 9 лютого: долар знову впав, а євро навпаки – подорожчало
Курс гривні щодо долара та євро 9 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти значно впали в ціні.
Джерело:24 канал
За даними finance.ua, долар у вівторок, 9 лютого, купували за 27,62 гривні (-2 копійки у порівнянні з четвергом, 8 лютого), а продавали – по 27,82 гривні (-4 копійки).
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Євро у вівторок купували за 33,16 гривні (+7 копійок), а продавали по 33,56 гривні (+7 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 9 лютого такий:
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,70 гривні (купівля) і 27,77 гривні (продаж);
- євро – 33,25 гривні (купівля) і 33,35 гривні (продаж).
За курсом валют від НБУ 9 лютого, долар подешевшав на 10 копійок і становив 27,67 гривні. Європейська валюта також впала в ціні, у вівторок її оцінили в 33,26 гривні.
Як змінювався готівковий курс у 2021
- Протягом всього січня, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.
- У лютому цей тренд падіння продовжився, чому сприяли увага інвесторів до українських ОВДП, зокрема.
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