Курс гривны относительно доллара и евро 9 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.

По данным finance.ua, доллар во вторник, 9 февраля, покупали за 27,62 гривны (-2 копейки по сравнению с понедельником, 8 февраля), а продавали – по 27,82 гривны (-4 копейки).

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Евро в понедельник покупали за 33,16 гривны (+7 копеек), а продавали по 33,56 гривны (+7 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 9 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,70 гривны (покупка) и 27,77 гривны (продажа)

евро – 33,25 гривны (покупка) и 33,35 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 9 февраля, доллар подешевел на 10 копеек и составил 27,67 гривны. Европейская валюта также упала в цене, во вторник ее оценили в 33,26 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января , за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне. В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности.

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