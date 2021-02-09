Наличный курс на 9 февраля: доллар снова упал, а евро наоборот – подорожало
Курс гривны относительно доллара и евро 9 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.
Источник:24 канал
По данным finance.ua, доллар во вторник, 9 февраля, покупали за 27,62 гривны (-2 копейки по сравнению с понедельником, 8 февраля), а продавали – по 27,82 гривны (-4 копейки).
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Евро в понедельник покупали за 33,16 гривны (+7 копеек), а продавали по 33,56 гривны (+7 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 9 февраля таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,70 гривны (покупка) и 27,77 гривны (продажа)
- евро – 33,25 гривны (покупка) и 33,35 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 9 февраля, доллар подешевел на 10 копеек и составил 27,67 гривны. Европейская валюта также упала в цене, во вторник ее оценили в 33,26 гривны.
Как менялся наличный курс в 2021
- В течение всего января, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.
- В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности.
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