Який курс валют в банках
У банках станом на ранок середи євро знову пішло вгору, як свідчать дані сайту "Мінфін".
Дивіться також Карбують без змін із 1879 року: якою найстарішою монетою досі можна розрахуватися
- Купівля долара в середньому здійснюється по 44,55 гривні (-1 копійка), а продаж – по 45,08 гривні (+4 копійки).
- Тоді як купівля євро коштує в середньому 51,75 гривні (+15 копійок), а продаж – 52,40 гривні (+10 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку
На чорному ринку ситуація дещо інша – курс валют майже не змінився до вівторка.
- Купівля долара на чорному ринку в середньому проходить по 44,930 гривні (без змін), а продаж – по 44,93 гривні (+1 копійка).
- Водночас купівля євро в середньому відбувається по 52,20 гривні (теж без змін порівняно з попереднім днем), а продаж – по 52,35 гривні (+1 копійка).
Який курс в обмінниках
В українських обмінниках євро теж додало кілька копійок, як свідчать дані finance.ua
- Долари обмінники в середньому купують по 44,48гривні (без змін до вівторка), а продають – по 44,98 гривні (+5 копійок).
- Натомість євро купують в середньому по 52,02 гривні (+1 копійка), а продають – по 52,51 гривні (+10 копійок).