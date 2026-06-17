Евро в банках снова дорожает: сколько стоит валюта после рекорда

Какой курс валют в банках

В банках по состоянию на утро среды курс евро снова пошел вверх, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

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Покупка доллара в среднем осуществляется по 44,55 гривны ( -1 копейка), а продажа – по 45,08 гривны ( +4 копейки).

-1 копейка), а продажа – по +4 копейки). В то время как покупка евро обходится в среднем в 51,75 гривны ( +15 копеек), а продажа — в 52,40 гривны (+10 копеек).

Что с курсом валют на черном рынке

На черном рынке ситуация несколько иная — курс валют почти не изменился к вторнику.

Покупка доллара на черном рынке в среднем осуществляется по 44,930 гривны ( без изменений), а продажа — по 44,93 гривны ( +1 копейка).

без изменений), а продажа — по +1 копейка). В то же время покупка евро в среднем происходит по 52,20 гривны ( также без изменений по сравнению с предыдущим днем), а продажа – по 52,35 гривны ( +1 копейка).

Какой курс в обменных пунктах

В украинских обменных пунктах евро также подорожало на несколько копеек, как свидетельствуют данные finance.ua