Євро у банках знову дорожчає: скільки коштує валюта після рекорду

Який курс валют в банках У банках станом на ранок середи євро знову пішло вгору, як свідчать дані сайту "Мінфін". Дивіться також Карбують без змін із 1879 року: якою найстарішою монетою досі можна розрахуватися Купівля долара в середньому здійснюється по 44,55 гривні (-1 копійка), а продаж – по 45,08 гривні (+4 копійки).

(-1 копійка), а продаж – по (+4 копійки). Тоді як купівля євро коштує в середньому 51,75 гривні (+15 копійок), а продаж – 52,40 гривні (+10 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку На чорному ринку ситуація дещо інша – курс валют майже не змінився до вівторка. Купівля долара на чорному ринку в середньому проходить по 44,930 гривні (без змін), а продаж – по 44,93 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж – по (+1 копійка). Водночас купівля євро в середньому відбувається по 52,20 гривні (теж без змін порівняно з попереднім днем), а продаж – по 52,35 гривні (+1 копійка). Який курс в обмінниках В українських обмінниках євро теж додало кілька копійок, як свідчать дані finance.ua Долари обмінники в середньому купують по 44,48гривні (без змін до вівторка), а продають – по 44,98 гривні (+5 копійок).

(без змін до вівторка), а продають – по (+5 копійок). Натомість євро купують в середньому по 52,02 гривні (+1 копійка), а продають – по 52,51 гривні (+10 копійок).

Нагадаємо, однією з головних подій для валютного ринку в Україні цього тижня стане засідання монетарного комітету Нацбанку в четвер, 18 червня. На ньому НБУ ухвалить рішення щодо облікової ставки, на яку орієнтується фінансовий ринок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що найімовірніше регулятор збереже показник на рівні 15%,

Разом з тим банкір прогнозує, що найближчого тижня курс долара в Україні буде в межах 44,40 – 45,10 гривні, а євро торгуватиметься в проміжку 51 – 52,5 гривні.