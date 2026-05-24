Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 24 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,92 гривні (+4 копійки), а продаж по 44,43 гривні (без змін).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,11 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,15 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,57 гривні (без змін), а продають – по 44,09 гривні (+1 копійка).

Яким буде курс наприкінці травня?

Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, наприкінці весни ціна долара коливатиметься в межах 43,8 – 44,5 гривні.

Отже, валютний ринок навряд здивує українців "сюрпризами" – обійдеться без різких стрибків чи обвалів. Варто також зауважити, що травень поки засвідчив збереження стабільності, курсові зміни наприкінці місяця можуть виявитися досить незначними.