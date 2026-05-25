Долар заходить у новий тиждень із рекордом – який курс в обмінниках

У понеділок, 25 травня, офіційний курс долара в Україні побив новий історичний максимум у 44,26 гривні, тоді як курс євро становить 51,33 гривні. А от як змінилися ціни в банках та обмінниках – читайте далі.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 25 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,93 гривні (+1 копійка), а продаж по 44,43 гривні (без змін).

(+1 копійка), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,05 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,70 гривні (+3 копійки).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,11 гривні (без змін), а продаж – по 44,13 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,48 гривні (+3 копійок), а продаж – по 51,64 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,69 гривні (+12 копійок), а продають – по 44,14 гривні (+5 копійок).

(+12 копійок), а продають – по (+5 копійок). Євро купують по 51,28 гривні (без змін), а продають – по 51,82 гривні (+6 копійок).

Як зміниться долар наприкінці весни?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу деталі розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, долар в останній тиждень травня навряд здивує українців різкою зміною курсу, адже той коливатиметься в межах 43,8 – 44,5 гривні.

Такий відносний спокій на валютному ринку можна пояснити стриманою динамікою цін на пальне протягом місяця та відповідним зменшенням інфляційних очікувань серед громадян.

Окрім того, облікова ставка НБУ підтримує інтерес до гривневих депозитів як інструменту захисту заощаджень, а інтервенції регулятора – балансують попит і пропозицію на міжбанку.