Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 2 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44 гривны (-2 копейки), а продажа по 44,45 гривны (-2 копейки).

(-2 копейки), а продажа по (-2 копейки). Покупка евро проходит по 51,20 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,95 гривны (-4 копейки).

Что со стоимостью валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,20 гривны (без изменений), а продажа – по 44,25 гривны (-3 копейки).

(без изменений), а продажа – по (-3 копейки). Зато покупка евро проходит по 51,60 гривны (без изменений), а продажа – по 51,78 гривны (+4 копейки).

Какой курс в обменниках

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,80 гривны (+9 копеек), а продают – по 44,25 гривны (-6 копеек).

(+9 копеек), а продают – по (-6 копеек). Евро покупают по 51,43 гривны (без изменений), а продают – по 51,88 гривны (-4 копейки).

Изменится ли цена наличных денег в ближайшее время

В комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что в первую неделю июня наличный курс продолжит формироваться, учитывая ситуацию на межбанке.

В то же время там, благодаря режиму "управляемой гибкости" Нацбанка, разница между ценой покупки и продажи будет оставаться незначительной, а ежедневные изменения – умеренными.

Правда, в случае обострения внешних угроз колебания могут расшириться до 30 – 70 копеек. Также эксперт не исключает, что тенденции, которые сформировались в конце весны, сохранятся и на старте летнего сезона.

