Курс валют пішов вниз: скільки коштують долар і євро в обмінниках
25 березня, 11:22
Курс валют пішов вниз: скільки коштують долар і євро в обмінниках

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Офіційний курс долара в Україні становить 43,92 гривні, курс євро – 50,89 гривні.
  • На чорному ринку долар купують по 44,04 гривні, а продають по 44,10 гривні, євро купують по 51,00 гривні, а продають по 51,23 гривні.

У середу, 25 березня, офіційний курс долара в Україні НБУ встановив на рівні 43,92 гривні, тоді як курс євро становить 50,89 гривні. Втім, в обмінниках та на чорному ринку ситуація помітно різниться.

Який курс валют у банках? 

На ранок 25 березня курс валют в українських банках пішов вниз порівняно з вівторком, як свідчать дані сайту "Мінфін"

  • Купівля долару здійснюється в середньому по 43,65 гривні (-10 копійок), а продаж коштує 44,15 гривні (-9 копійок);
  • Євро купується в банках по 50,52 гривні (-15 копійок), а продається – по 51,30 гривні (-7 копійок). 

Скільки коштує валюта на чорному ринку?

На чорному ринку вартість долара та євро у середу майже не змінилася порівняно з попереднім днем. 

  • Купівля долара проходить в середньому по 44,04 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,10 гривні (без змін до вівторка).
  • Тоді як купівля євро здійснюється по 51,00 гривні (-1 копійка), а продаж коштує 51,23 гривні (-1 копійка). 

Який курс валюти в обмінниках? 

Дещо інша ситуація на ранок і в обмінниках України, як показують дані finance.ua

  • Долар в середньому купується по 43,51 гривні (-1 копійка), а продається по 44,17 гривні (-3 копійки);
  • Купівля євро 25 березня в обмінниках коштує 50,72 гривні (-7 копійок), водночас продаж проводиться по 51,35 гривні (-7 копійок). 

Як на курс валют впливають події у світі? 

  • Наприкінці березня ситуація на валютному ринку, ймовірно, залишатиметься нестійкою. Йдеться насамперед про коливання курсу долара, які можуть бути досить різноспрямованими. Про це в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

  • За його словами, частково попит на іноземну валюту стримуватимуть аграрні компанії, які напередодні посівної активно продають валютні надлишки. Водночас на ринок впливають і імпортери енергоресурсів, які потребують значних обсягів валюти для закупівлі пального.

  • Експерт зазначає, що подальша динаміка значною мірою залежатиме від ситуації на Близькому Сході. Якщо напруга там зменшиться або стане більш прогнозованою, це може стабілізувати нафтовий ринок і сприяти зниженню цін. У такому разі активність українських імпортерів також зменшиться.

  • Що стосується євро, то, за оцінками Лєсового, ця валюта демонструватиме відносну стабільність. Очікується, що наприкінці місяця курс коливатиметься у вузькому діапазоні – приблизно від 51 до 51,5 гривні.

  • У Національному банку запевняють, що уважно контролюють ситуацію і за потреби згладжуватимуть різкі курсові коливання. Для цього регулятор має достатній рівень міжнародних резервів.