Як змінився курс долара 10 червня 2026 року?

10 червня, офіційний курс долара в Україні – 44,8437, повідомляє НБУ.

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У банках середній курс, за даними видання "Мінфін", наразі такий:

купівля – 44,70 гривні за долар США;

продаж – 45,20 гривні за долар США.

А от в обмінниках середній курс:

купівля – 44,83 гривні за долар США;

продаж – 45 гривні за долар США.

У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вказав, що курс долара в Україні залишатиметься стабільним. З 8 до 14 червня він, імовірно, перебуватиме в межах 44,20 – 44,70 гривні. Тобто, теперішні коливання передбачувані та очікувані для ринку.

Скільки треба гривень, щоб купити 100 доларів зараз?

для покупки 100 доларів у банку, наразі потрібно орієнтовно – 4 520 гривень;

в обміннику таке придбання обійдеться в майже – 4 500 гривень.

Яку суму вдасться виручити при обміні 100 доларів?

якщо обмінювати 100 доларів в банку, можна виручити приблизно – 4 470 гривень;

при обміні 100 доларів в обміннику реально отримати орієнтовно – 4 483 гривень.

Що важливо знати про обмін доларів у 2026 році?

Результат обміну валюти залежить саме від її стану. Банкноти з ознаками незначного зношення обмінюються за стандартним курсом. Річ у тім, що регулятор скасував таке означення у 2023 році. Це було зроблено, аби уникнути впливу людського фактора на процес перевірки купюри.

А от банкноти з ознаками значного зношення віддають на інкасо. Це довготривала процедура, до того ж вона відбувається зі стягненням комісії.