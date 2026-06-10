Як змінився курс долара 10 червня 2026 року?
10 червня, офіційний курс долара в Україні – 44,8437, повідомляє НБУ.
Читайте також Долар і євро різко здорожчали у банках: яку ціну пропонують обмінники
У банках середній курс, за даними видання "Мінфін", наразі такий:
- купівля – 44,70 гривні за долар США;
- продаж – 45,20 гривні за долар США.
А от в обмінниках середній курс:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- купівля – 44,83 гривні за долар США;
- продаж – 45 гривні за долар США.
У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вказав, що курс долара в Україні залишатиметься стабільним. З 8 до 14 червня він, імовірно, перебуватиме в межах 44,20 – 44,70 гривні. Тобто, теперішні коливання передбачувані та очікувані для ринку.
Скільки треба гривень, щоб купити 100 доларів зараз?
- для покупки 100 доларів у банку, наразі потрібно орієнтовно – 4 520 гривень;
- в обміннику таке придбання обійдеться в майже – 4 500 гривень.
Яку суму вдасться виручити при обміні 100 доларів?
- якщо обмінювати 100 доларів в банку, можна виручити приблизно – 4 470 гривень;
- при обміні 100 доларів в обміннику реально отримати орієнтовно – 4 483 гривень.
Що важливо знати про обмін доларів у 2026 році?
Результат обміну валюти залежить саме від її стану. Банкноти з ознаками незначного зношення обмінюються за стандартним курсом. Річ у тім, що регулятор скасував таке означення у 2023 році. Це було зроблено, аби уникнути впливу людського фактора на процес перевірки купюри.
А от банкноти з ознаками значного зношення віддають на інкасо. Це довготривала процедура, до того ж вона відбувається зі стягненням комісії.