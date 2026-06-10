Долар і євро різко здорожчали у банках: яку ціну пропонують обмінники

Офіційний курс долара у середу, 10 червня, встановив черговий рекорд, досягнувши 44,84 гривні, тоді як курс євро піднявся до 51,89 гривні. Через це банки та обмінники теж переписали ціни на валюту для українців.

Який курс валют в банках

Станом на ранок середи обидві іноземні валюти відчутно додали у банках, як свідчать дані сайту "Мінфін".

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Купівля долара проходить в середньому по 44,50 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,15 гривні (+20 копійок).

(+5 копійок), а продаж по (+20 копійок). Тоді як купівля євро відбувається в середньому по 51,50 гривні (+15 копійок), а продаж – по 52,30 гривні (+26 копійок).

Яка ціна валют на чорному ринку

На чорному ринку 10 червня вартість валют незначно змінилася порівняно з попереднім днем.

Купівля долара в середньому коштує 44,85 гривні (+1 копійка), а продаж – 45,00 гривні (+1 копійка).

(+1 копійка), а продаж – (+1 копійка). Водночас купівля євро здійснюється в середньому по 51,99 гривні (+1 копійка), а продаж – по 52,30 гривні (без змін до вівторка).

Який курс валют в обмінниках

Обмінники тим часом у середу купують долари дешевше, ніж днем раніше, як свідчать дані finance.ua.

Купівля долара в середньому проходить по 44,358 гривні (-7 копійок), а продаж – по 45,04 гривні (+15 копійок).

(-7 копійок), а продаж – по (+15 копійок). Натомість євро в середньому купують по 51,83 гривні (-3 копійки), а продають – по 52,43 гривні (+11 копійок).

Який курс прогнозують найближчим часом

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що курс долара з 8 до 14 червня залишатиметься в межах 44,2 – 44,7 гривні, тоді як євро традиційно демонструватиме ширші коливання – у діапазоні 51–52,5 гривні.

Фахівець зазначив, що на валютний ринок і надалі впливатиме комплекс зовнішніх чинників. Серед них – розвиток ситуації на Близькому Сході, який здатен змінювати ціни на нафту та пальне. Не менш значущими залишаються й перебіг бойових дій та загроза нових масованих ракетно-дронових атак.

За словами банкіра, у разі загострення ситуації можливе зростання інтересу населення до долара та євро як інструментів збереження заощаджень. Водночас він не прогнозує масового ажіотажу, а йдеться радше про короткочасні хвилі підвищеного попиту.

Втім, завдяки Національному банку ситуація на ринку залишатиметься контрольованою. Регулятор має достатньо інструментів для стабілізації балансу попиту і пропозиції, зокрема через валютні інтервенції.