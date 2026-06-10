Какой курс валют в банках

По состоянию на утро среды обе иностранные валюты ощутимо прибавили в банках, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

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Покупка доллара проходит в среднем по 44,50 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,15 гривны (+20 копеек).

(+5 копеек), а продажа по (+20 копеек). Тогда как покупка евро происходит в среднем по 51,50 гривны (+15 копеек), а продажа – по 52,30 гривны (+26 копеек).

Какая цена валют на черном рынке

На черном рынке 10 июня стоимость валют незначительно изменилась по сравнению с предыдущим днем.

Покупка доллара в среднем стоит 44,85 гривны (+1 копейка), а продажа – 45,00 гривны (+1 копейка).

(+1 копейка), а продажа – (+1 копейка). В то же время покупка евро осуществляется в среднем по 51,99 гривны (+1 копейка), а продажа – по 52,30 гривны (без изменений до вторника).

Какой курс валют в обменниках

Обменники тем временем в среду покупают доллары дешевле, чем днем ранее, как свидетельствуют данные finance.ua.

Покупка доллара в среднем проходит по 44,358 гривны (-7 копеек), а продажа – по 45,04 гривны (+15 копеек).

(-7 копеек), а продажа – по (+15 копеек). Зато евро в среднем покупают по 51,83 гривны (-3 копейки), а продают – по 52,43 гривны (+11 копеек).

Какой курс прогнозируют в ближайшее время

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала спрогнозировал, что курс доллара с 8 до 14 июня будет оставаться в пределах 44,2 – 44,7 гривны, тогда как евро традиционно будет демонстрировать более широкие колебания – в диапазоне 51–52,5 гривны.

Специалист отметил, что на валютный рынок и в дальнейшем будет влиять комплекс внешних факторов. Среди них – развитие ситуации на Ближнем Востоке, который способен менять цены на нефть и топливо. Не менее значимыми остаются и ход боевых действий и угроза новых массированных ракетно-дронных атак.

По словам банкира, в случае обострения ситуации возможен рост интереса населения к доллару и евро как инструментам сохранения сбережений. В то же время он не прогнозирует массового ажиотажа, а речь идет скорее о кратковременных волнах повышенного спроса.

Впрочем, благодаря Национальному банку ситуация на рынке будет оставаться контролируемой. Регулятор имеет достаточно инструментов для стабилизации баланса спроса и предложения, в частности через валютные интервенции.