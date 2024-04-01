Відомий співзасновник Monobank розповів, як зберігає гроші під час війни та куди інвестує
Джерело:Dew.ua
Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, як він зберігає гроші під час війни. Зокрема, Гороховський поділився, куди інвестує та чи вважає себе банкіром.
Перш за все Гороховський заявив, що не вважає себе банкіром. За його словами, він айтівець, який має відношення до фінансів.
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Гороховський розповів про свої інвестиції та бізнес
Олег Гороховський заявив, що зараз варіантів для інвестицій не багато, оскільки триває війна, а Нацбанк намагається врятувати стабільність гривні. Крім того, потрібно зупинити відплив капіталу з країни.
Тому ти можеш обрати лише покупку валюти або інвестування в облігації державні.
Бізнесмен також уточнив, що більшість власних заощаджень тримає у валюті: половину у доларах, половину у гривнях. Ще один варіант для вкладень для співзасновника Monobank – розвиток власного бізнесу, який приносить прибуток. За його словами, це найкращий варіант, оскільки вдається контролювати кошти.
Більше новин про Monobank:
- У лютому Олег Гороховський повідомив що, від початку повномасштабної агресії Росії українці допомогли війську на суму у розмірі 43,7 мільярда гривень. У валютному еквіваленті ця сума становить 1 мільярд євро;
- Крім того, на початку лютого 2024 року у Monobank оголосили про запуск нового сервісу для допомоги ЗСУ. Йдеться про "Бойові", які кожен зможе залишати після відвідування закладів. Ці кошти будуть спрямовувати безпосередньо на потреби військових.