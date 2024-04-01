Відомий співзасновник Monobank розповів, як зберігає гроші під час війни та куди інвестує

Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, як він зберігає гроші під час війни. Зокрема, Гороховський поділився, куди інвестує та чи вважає себе банкіром.

Перш за все Гороховський заявив, що не вважає себе банкіром. За його словами, він айтівець, який має відношення до фінансів.

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Гороховський розповів про свої інвестиції та бізнес

Олег Гороховський заявив, що зараз варіантів для інвестицій не багато, оскільки триває війна, а Нацбанк намагається врятувати стабільність гривні. Крім того, потрібно зупинити відплив капіталу з країни.

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Тому ти можеш обрати лише покупку валюти або інвестування в облігації державні.

Бізнесмен також уточнив, що більшість власних заощаджень тримає у валюті: половину у доларах, половину у гривнях. Ще один варіант для вкладень для співзасновника Monobank – розвиток власного бізнесу, який приносить прибуток. За його словами, це найкращий варіант, оскільки вдається контролювати кошти.

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