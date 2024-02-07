Банкір зауважив, що кожного місяця українці залишають чайовими понад 100 мільйонів гривень. Водночас він наголосив, що без Збройних Сил України українці просто не мали б змоги відвідувати кафе чи ресторани. Саме тому, за його словами, у Monobank створили ще одну послугу.

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Monobank запустив сервіс для підтримки ЗСУ

Новий сервіс у Monobank отримав назву "Бойові", який функціонує за схемою сплати чайових у закладах. Гороховський наголосив, що "чайові – це вдячність за сервіс, а "Бойові" – це вдячність за життя".

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Ми хочемо стати першою країною у світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а й "Бойові".

За словами Гороховського, відтепер при оплаті рахунку у закладах через QR-код після екрану з чайовими буде з'являтися екран "Бойових". Таким чином, кожен зможе подякувати ЗСУ за захист. Банкір наголосив, що кошти з цього сервісу підуть на безпосередні потреби військових. Йдеться про заклади, які активують новий сервіс від Monobank. Гороховський підмітив, що будь-який заклад має можливість додати свою "Банку" і "Бойові" підуть підрозділам або військовим, які підтримує саме цей бізнес.

Якби не ЗСУ, за столиками у ресторанах було б завжди пусто. Та і столів напевно вже не було б. Памʼятайте про це за кожною філіжанкою кави. І залишайте не лише чайові тим, хто нам її приготував, а і Бойові тим, завдяки кому, ця кава взагалі можлива,

– додав Гороховський.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Monobank відбив масову DDоS-атаку. Цікаво, що того ж дня виник серйозний збій в роботі оператора мобільної мережі Kyivstar.