За його словами, теперішні обмеження змушують банки робити різні курси доларів, а це – неправильно та складно.

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Як НБУ послабив обмеження

Зараз банки пропонують різний курс для:

операцій з картами;

обміну всередині застосунку;

ФОПів.

Тепер курс у мобільному додатку та курс за операціями ФОП не можуть відрізнятися більш ніж на 1% від офіційного курсу Нацбанку. Водночас за картковими транзакціями та обміном у відділеннях – можуть. Зауважимо, що Monobank не має своїх відділень.

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Ну і виходить "красиво" – продавати валюту ФОПам ми не можемо, а купувати у них валюту можна лише за курсом НБУ+1%. ФОПи "щасливі".

Раніше банки могли продавати валюту клієнтам під транзакції за кордоном за курсом не більшим, ніж 10% від курсу НБУ, тобто долар продавався максимум за 32,18 гривні. Такі транзакції – це величезні обсяги, за словами Гороховського. І тепер зі скасуванням цього обмеження банки можуть ставити навіть ринковий курс по 37 гривень.

Виходить "дилема ув'язненого" – всі чекають хто з банків перший поставить ринковий курс за картами (приблизно 36 – 37 гривень) і від кого втечуть усі клієнти в банки, які поки що такий курс не поставили,

– зауважує Гороховський.

У Monobank знайшли "вихід" для ФОПів

Багато ФОПів отримують дохід в доларах чи євро, які автоматично конвертуються у гривні при отриманні цього доходу на картку. Але конвертуються вони за близьким до офіційного курсу. Це б не було проблемою у мирні часи, коли з економікою все гаразд. Але зараз ринковий долар на 7 – 8 гривень дорожчий від офіційного.

Тож в Monobank вирішили дати своїм клієнтам ФОПам валютну картку так, щоб їм не доводилося продавати валюту за неринковим курсом. Попри таке рішення, співзасновник Monobank все одно закликає НБУ переглянути ситуацію, щоб знайти якнайкраще рішення для всіх сторін.

Нагадаємо, що в НБУ послабили валютні обмеження для того, щоб покращити умови роботи банків, а також зменшити кількість нелегальних операцій. Також цим рішенням хочуть зменшити спекуляції на валютному ринку – обмежили зняття готівки за кордоном до 50 тисяч гривень на місяць, раніше можна було знімати до 100 тисяч гривень.

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