Головний інфлюенсер 2021 року: як Ілон Маск впливає на гроші майбутнього
Джерело:CoinDesk
Ілона Маска однозначно можна віднести до переліку найвідоміших людей світу. До нього можна ставитися по-різному, але мільярдер однозначно впливає на світ та події. Зокрема, на криптовалюти.
Мільярдер постійно займається криптовалютою, збиваючи з пантелику як фанатів, так і недоброзичливців. Але його вплив на ринок незаперечний, особливо на ціну біткойна та Dоgecoin.
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Ілон Маск – головний інфлюенсер світу криптовалют
У 2021 році видання The Washington Post оприлюднило статтю про роль Ілона Маска у світі цифрових грошей. Зокрема, у цьому матеріалі йшлося, що "у нібито децентралізованій галузі, яка має бути несприйнятливою до впливу якоїсь однієї сторони, ринкові ціни, здається, злітають або падають залежно від сили твітів однієї людини".
Ілон Маск не просто став одним із головних інфлюенсерів на ринку криптовалют у 2021 році. Ймовірно, ніхто і ніколи більше не впливав на ціну активу в історії людства або, можливо, з часів Цезаря. Мільярдеру достатньо опублікувати мем у твітері, де його читають понад 66,2 мільйона людей, щоб миттєво створити сотні мільярдів доларів ринкової капіталізації або змусити її зникнути.
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Твіти мільярдера про криптовалюти, які вплинули на ціну:
- У квітні Ілон Маск заявив, що відправить Dogecoin на Місяць. На тлі цього монета почала стрімко зростати у ціні. За день Dogecoin подорожчав одразу на 25%.
- Засновник і генеральний директор Tesla повідомив у твітері, що компанія тимчасово відмовляється від біткойна через негативний вплив майнінгу монети на навколишнє середовище. Після цього криптовалюта за добу втратила 10,64%.
- Декілька заяв Ілона Маска в травні з приводу "грошей майбутнього" стали причиною обвалу на криптобіржах. Наприклад, перед появою у програмі Saturday Night Live на каналі NBC бізнесмен опублікував у своєму акаунті в твітер, що криптовалюти – це перспективно, але закликав людей інвестувати з обережністю.
- Влітку Ілон Маск зізнався, що його почуття до біткойна пройшли. Лідер ринку криптовалют подешевшав одразу на 6%. Обвал біткойна призвів до падіння вартості Ethereum та Dogecoin.