Нове слово року та кілька згадок про Україну: в Collins Dictionary розкрили усі деталі

2 листопада 2022 , 21:27
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Джерело:

BBC

Укладачі відомого словника англійської мови Collins Dictionary обрали слово 2022 року. Ним стало "пермакриза", що означає постійна криза. Чому британські лінгвісти зробили саме такий вибір – читайте далі.

Загалом, "пермакриза" – це тривалий період нестабільності та незахищеності, особливо в результаті серії катастрофічних подій. На думку очільника Collins Learning Алекса Бікрофта, саме це слово найкраще ілюструє всі події 2022 року, який був по-справжньому жахливим для багатьох людей.

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Нове слово року від Collins Dictionary

Британські лінгвісти також додали, що це слово характеризує життя світу в умовах інфляції, яка стала потужним викликом на глобальному рівні, війни та політичної нестабільності.

Мова може бути віддзеркалюванням того, що відбувається в суспільстві та загалом у світі, але цьогоріч з’являється виклик за викликом,
– пояснив цей вибір Алекс Бікрофт.

Крім того, він підкреслив, що було абсолютно зрозуміло, що люди можуть почуватися досить непевно з врахуванням сучасних реалій. Зокрема, йдеться про:

До цьогорічної десятки головних слів року також потрапила назва української столиці – Київ. У попередні роки укладачі словника обирали локдаун, кліматичний страйк, "фейк ньюс" словами року.

Автор: Віта Свірневська