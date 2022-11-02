В общем, "пермакризис" – это длительный период нестабильности и незащищенности, особенно в результате серии катастрофических событий. По мнению главы Collins Learning Алекса Бикрофта, именно это слово лучше всего иллюстрирует все события 2022 года, который был по-настоящему ужасным для многих людей.

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Новое слово года от Collins Dictionary

Британские лингвисты также добавили, что это слово характеризует жизнь мира в условиях инфляции, ставшей мощным вызовом на глобальном уровне, войны и политической нестабильности.

Язык может быть отражением того, что происходит в обществе и вообще в мире, но в этом году появляется вызов по вызову,

– объяснил этот выбор Алекс Бикрофт.

Кроме того, он подчеркнул, что было совершенно понятно, что люди могут чувствовать себя довольно неуверенно с учетом современных реалий. В частности, речь идет о:

полномасштабную войну России против Украины;

потрясения, являющиеся следствием выхода Британии из ЕС;

кризис стоимости жизни, в том числе в Великобритании;

сложные погодные условия;

пандемия;

вызовы в энергетическом секторе

В десятку главных слов года этого года также попало название украинской столицы – Киев. В предыдущие годы составители словаря выбирали локдаун, климатическая забастовка, "фейк ньюс" словами рока.