За даними Офісу національної статистики, у вересні 2022 року інфляція у Великій Британії сягнула позначки у 10,1% у річному розрахунку. Ця цифра перевищує консенсус-прогноз серед економістів з показником у 9,8%, згідно з CNBC, яких опитувало видання Reuters.
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Рекордна інфляція у Великій Британії
Таким чином, Індекс споживчих цін повернувся до максимуму за 40 років, який зафіксували у липні також на рівні 10,1%. У серпні інфляція неочікувано впала до 9,9% через зниження цін на пальне.
Стрімке зростання інфляції фіксують, адже криза вартості життя у Великій Британії продовжує завдавати шкоду бізнесам та домогосподарствам напередодні важкої зими. До головних факторів, які сприяли злету інфляції, відносять подорожчання продуктів, транспорту та енергоносії. Зокрема, повідомляють про такі цифри:
- Продукти зросли в ціні на 14,6% у річному розрахунку;
- Витрати на транспорт збільшилися на 10,9% порівняно з попереднім роком;
- Тоді як вартість меблів та товарів для дому зросла на 10,8%.
Плани та пріоритети влади Великої Британії
Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант у своїй заяві наголосив, що допомога найбільш вразливим верствам населення буде пріоритетом, адже країна стикається із потужною інфляцією, як і "забезпечення економічної стабільності та стимулювання довгострокового зростання, яке допоможе всім".
По суті свіжі дані про темпи зростання цін у вересні лише підсвітили серйозність кризи інфляції у Великій Британії, оскільки країна проходить через період економічної нестабільності.