Загалом, "пермакриза" – це тривалий період нестабільності та незахищеності, особливо в результаті серії катастрофічних подій. На думку очільника Collins Learning Алекса Бікрофта, саме це слово найкраще ілюструє всі події 2022 року, який був по-справжньому жахливим для багатьох людей.
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Нове слово року від Collins Dictionary
Британські лінгвісти також додали, що це слово характеризує життя світу в умовах інфляції, яка стала потужним викликом на глобальному рівні, війни та політичної нестабільності.
Мова може бути віддзеркалюванням того, що відбувається в суспільстві та загалом у світі, але цьогоріч з’являється виклик за викликом,
– пояснив цей вибір Алекс Бікрофт.
Крім того, він підкреслив, що було абсолютно зрозуміло, що люди можуть почуватися досить непевно з врахуванням сучасних реалій. Зокрема, йдеться про:
- повномасштабну війну Росії проти України;
- потрясіння, які є наслідком виходу Британії з ЄС;
- кризу вартості життя, в тому числі у Великій Британії;
- складні погодні умови;
- пандемія;
- виклики в енергетичному секторі.
До цьогорічної десятки головних слів року також потрапила назва української столиці – Київ. У попередні роки укладачі словника обирали локдаун, кліматичний страйк, "фейк ньюс" словами року.