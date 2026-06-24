Чому падають ціни на нафту

Причиною падіння цін стали перші ознаки того, що Ормузька протока відкривається для все більшої кількості нафтових танкерів, які раніше були заблоковані, пише Reuters.

Дивіться також Вже не Індія: одна країна несподівано стала головним покупцем нафтопродуктів з Росії

На ранок середи ф'ючерси на нафту помітно подешевшали:

еталонна марка Brent впала в ціні на 96 центів, або 1,3% – до 76,12 долара за барель;

американська West Texas Intermediate (WTI) втратила 92 центи, або 1,3% – до 72,29 долара за барель.

Ознаки того, що рух танкерів через Ормузьку протоку поступово нормалізується, у поєднанні з триваючими переговорами про припинення вогню послабили побоювання щодо постачань,

– пояснила рух цін аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Додатково на нафтовий ринок тисне рішення Вашингтона надати Ірану тимчасову ліцензію на продаж нафти протягом 60 днів. Ціни реагують на очікування, що додаткові обсяги іранської нафти повернуться на світові ринки.

За словами аналітиків, ціни на нафту знаходяться під тиском сподівань, що відносини між США та Іраном покращаться, а нафтові постачання через Ормуз відновляться.

На їхню думку, ціни навіть зможуть повернутися до довоєнних рівнів, якщо сторони досягнуть значного прогресу у ядерних переговорах.

Інвестори також уважно стежать за тим, як швидко країни Близького Сходу зможуть відновити експорт нафти, та темпами пожвавлення руху танкерів у Перській затоці.

Отож, ціни на нафту наразі тісно пов'язані з геополітичною ситуацією. Будь-яка ескалація у відносинах Вашингтона та Тегерана або посилення блокади Ормузу може відкотити їх назад.

Нагадаємо, у понеділок, 22 червня, ціни на нафту впали на понад на 3%. Це сталося внаслідок того, що США надали Ірану 60-денне послаблення санкцій після початкових мирних переговорів. Однак аналітики упевнені, що у короткостроковій перспективі послаблення санкцій не матиме значного впливу на ціни.