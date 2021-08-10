Пара зараз займається розподілом активів, які вона нажила протягом 27-річного шлюбу. Після свіжого траншу від Білла Гейтса капітал його колишньої дружини оцінюють у 5,6 мільярда доларів.

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Білл та Мелінда Гейтс ділять статки після розлучення

Факту отримання Меліндою Гейтс нового пакету акцій було достатньо для того, щоб Білл Гейтс тимчасово втратив четверту сходинку в рейтингу Forbes. Ненадовго, засновник Facebook Марк Цукерберг випередив Гейтса. Згідно з даними видання, зараз статки підприємця оцінюються у 132 мільярди доларів.

Завдяки новим документам Комісії з цінних паперів і бірж США стало відомо, що колишня дружина Гейтса отримала акції інвестиційної компанії Cascade Investment LLC вартістю 2,4 мільярда доларів. У травні, відразу після оголошення про розлучення, Мелінда Гейтс отримала цінні папери на суму 3,2 мільярда доларів.

Пара оголосила про своє розлучення у травні 2021 року. Експодружжя планує й надалі спільно керувати своїм благодійним фондом Gates Foundation. Однак, у липні організація повідомила, якщо Білл та Мелінда не зможуть знайти компроміс, то через два роки жінка подасть у відставку. На початку серпня суд офіційно завірив розлючення пари.

Білл та Мелінда Гейтс продовжують ділити статки після розлучення / Фото Getty Images

Мелінда також отримала 3,3 мільйона активів найбільшого автодилера США – AutoNation. Ці акції коштують приблизно 392 мільйони доларів. На сьогодні колишній дружині Білла Гейтса належить 8,8% компанії з Флориди. Інвестиційна компанія Cascade також передала їй 2,8 мільйона акцій виробника сільськогосподарської техніки Deere & Co., вартість яких становить понад 1 мільярд доларів. Крім того, вона стала власницею 9,5 мільйона акцій Canadian National Railway Co.,які теж коштують трохи більше ніж 1 мільярд доларів.

Точно сказати, скільки Мелінда Френч Гейтс отримає від Білла Гейтса після розподілу усіх статків неможливо. Існує шанс, що мільярдер віддасть своїй колишній дружині додаткові активи, інформацію про передачу яких не потрібно розкривати. Зокрема, йдеться про частки в приватних компаніях або нерухомість.