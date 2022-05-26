У листі до прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі Джордж Сорос вказав, що Путін пішов на "очевидний шантаж Європи", погрожуючи припиненням постачання газу або фактично стримуючи цей процес.

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Сорос про шантаж Путіна

Американський мільярдер Джордж Сорос вважає, що позиції Путіна не настільки сильна, як він намагається вдати. На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал інвестора у 8,6 мільярда доларів.

Це те, що він зробив минулого сезону. Він поклав газ у сховища, а не постачав газ до Європи. Це створило дефіцит, підняло ціни та принесло йому багато грошей, але його позиція на торгах не така сильна, як він удає,

– повідомив Сорос у понеділок.

Російські чиновники не прокоментували цю заяву інвестора із США. Крім того, нещодавно держава-агресорка припинила постачати газ до Фінляндії. У Росії цей крок обґрунтували тим, що європейська країна відмовилася платити за газ у рублях.

Цікаво! Росія нещодавно припинила постачання газу до Фінляндії, стверджуючи, що країна не платить за нього в рублях. Держава-агресорка реалізувала це рішення після того, як Гельсінкі оголосив про своє прагнення приєднатися до НАТО.

Крім того, Болгарія та Польща потрапили до такої ж ситуації кілька тижнів тому, коли Росія припинила постачання газу до цих країн. Через кілька тижнів після початку війни в Україні Росія почала вимагати, щоб так звані "недружні" країни платили за газ у рублях. Така політика допомагає державі-агресорці підтримувати свою валюту.

Важіль проти Путіна

Американський мільярдер наголосив, що ЄС теж може впливати на Росію навіть попри те, що блок отримує приблизно 40% газу саме від агресора. Саме тому, для Євросоюзу складно майже миттєво відмовитися від закупівлі російської сировини.

Водночас Джордж Сорос переконаний, що ця ситуація дає важіль впливу для ЄС. Річ у тому, що їхній ринок дуже важливий для Кремля, адже Путіну потрібні гроші за газ задля підтримання економіки. Сорос додав, що за прогнозами російські сховища будуть заповнені до липня, тоді як Європа — єдиний ринок для Кремля.

Якщо він не постачає Європу, він повинен закрити свердловини в Сибіру, звідки надходить газ. Залучено близько 12 тисяч свердловин. Потрібен час, щоб їх вимкнути, а коли вони закриті, їх важко знову відкрити через старість обладнання,

– заявив Сорос у листі.

Мільярдер наголосив, що Європа повинна негайно підготуватися до цього, аби використати таку перевагу на переговорах. На його думку, у ЄС також повинні запровадити великий податок на імпорт газу, щоб ціна для споживача не знизилася. Цю думку поділяють й в компанії Energy Aspects. Вони повідомляють, що російські сховища майже заповнені.

Фахівець з Energy Aspects додав, що Росії не вистачає гнучкості у контексті сховищ для газу й країна не має засобів для перенаправлення цієї сировини з Європи, наприклад, до Азії через відсутність інфраструктури трубопроводів.

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