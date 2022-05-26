В письме к премьер-министру Италии Марио Драги Джордж Сорос указал, что Путин пошел на "очевидный шантаж Европы", угрожая прекращением поставок газа или фактически сдерживая этот процесс.

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Сорос о шантаже Путина

Американский миллиардер Джордж Сорос считает, что позиции Путина не столь сильна, как он пытается показать. На момент создания этого материала Forbes оценивает капитал инвестора в 8,6 миллиарда долларов.

Это то, что он сделал в прошлом сезоне. Он положил газ в хранилища, а не поставлял газ в Европу. Это создало дефицит, подняло цены и принесло ему много денег, но его позиция на торгах не так сильна, как он показывает,

– сообщил Сорос в понедельник.

Российские чиновники не прокомментировали это заявление инвестора из США. Кроме того, недавно государство-агрессор перестало поставлять газ в Финляндию. В России этот шаг был обоснован тем, что европейская страна отказалась платить за газ в рублях.

Интересно! Россия недавно прекратила поставки газа в Финляндию, утверждая, что страна не платит за него в рублях. Государство-агрессор реализовало это решение после того, как Хельсинки объявил о своем стремлении присоединиться к НАТО.

Кроме того, Болгария и Польша попали в такую же ситуацию несколько недель назад, когда Россия прекратила поставки газа в эти страны. Через несколько недель после начала войны в Украине Россия потребовала, чтобы так называемые "недружественные" страны платили за газ в рублях. Такая политика помогает государству-агрессору поддерживать свою валюту.

Рычаг против Путина

Американский миллиардер подчеркнул, что ЕС тоже может влиять на Россию, даже несмотря на то, что блок получает примерно 40% газа именно от агрессора. Именно поэтому, для Евросоюза сложно почти мгновенно отказаться от закупки российского сырья

В то же время Джордж Сорос убежден, что эта ситуация дает рычаг влияния для ЕС. Дело в том, что их рынок очень важен для Кремля, ведь Путину нужны деньги за газ для поддержки экономики. Сорос добавил, что, по прогнозам, российские хранилища будут заполнены до июля, в то время как Европа – единственный рынок для Кремля.

Если он не снабжает Европу, он должен закрыть скважины в Сибири, откуда поступает газ. Привлечено около 12 тысяч скважин. Нужно время, чтобы их выключить, а когда они закрыты, их трудно снова открыть из-за старого оборудования,

– заявил Сорос в письме.

Миллиардер подчеркнул, что Европа должна немедленно подготовиться к этому, чтобы использовать такое преимущество на переговорах. По его мнению, в ЕС также должны ввести большой налог на импорт газа, чтобы цена для потребителя не снизилась. Это мнение разделяют и в компании Energy Aspects. Они заявляют, что российские хранилища почти заполнены.

Специалист по Energy Aspects добавил, что России не хватает гибкости в контексте хранилищ для газа и страна не имеет средств для перенаправления этого сырья из Европы, например, в Азию из-за отсутствия инфраструктуры трубопроводов.

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