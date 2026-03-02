Як зміняться тарифи на газ для населення з 1 березня

У березні тарифи на газ для побутових споживачів не зміняться. Вони залишатимуться такими, як раніше. Зокрема, завдяки продовженню дії мораторію та спеціальних обов'язків (ПСО).

Що відомо про тарифи на газ зараз?

Тариф на газ не має змінюватись, як мінімум до кінця опалювального сезону, повідомляє видання "Мінфін".

Більшість українців обслуговує ТОВ "Нафтогаз". Нагадаємо, саме ця компанія виступила постачальником останньої надії. Наразі тариф для побутових споживачів тут складає – 7,96 гривні за кубометр.

У інших постачальників розцінки такі:

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ "Асканія Енерджі" – 9,95 гривні за кубометр і так далі.

Важливо! Щоб зрозуміти, хто саме є постачальником газу для вас, можна звернути увагу на платіжки.

Окрім самого газу, українці мають також оплачувати його доставку. Цей платіж розраховується індивідуально, повідомляють "Газмережі".

При розрахунках враховується:

скільки спожила людина за газовий рік;

а також, який тариф на доставку встановив оператор ГРМ.

Вартість (тарифів на розподіл – 24 Канал) буде фіксованою на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Актуальний тариф на розподіл можна знайти на сайті НКРЕКП.

Що ще важливо знати про тарифи на газ зараз?