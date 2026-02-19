Які тарифи на газ для побутових споживачів?

Більшість українських споживачів обслуговує компанія "Нафтогаз". Ціна за кубометр там складає – 7,96 гривні, повідомляє видання "Мінфін".

Водночас на ринку є і інші постачальники газу. Їхні тарифи дещо відрізняються.

Наприклад, річний тариф для ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за метр кубічний. Інші постачальники мають такі розцінки:

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Асканія Енерджи" – 9,95 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр і так далі.

Аби дізнатися, хто саме є постачальником газу для вас, зверніть увагу на платіжки. Там вказано назву компанії.

Зауважимо, що українці платять не тільки за газ. Також обов'язковою є плата за доставку блакитного палива.

Потрібно розуміти, що платіж за розподіл газу розраховується індивідуально, зазначають "Газмережі". Грає роль скільки споживала людина, а також тарифи на доставку оператором ГРМ.

Вартість (тарифів на розподіл – 24 Канал) буде фіксованою на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Актуальні тарифи на розподіл газу можна знайти на сайті НКРЕКП.

Що ще важливо знати про тарифи на газ?