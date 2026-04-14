Що відомо про запуск "Куба"?

Про запуск застосунку "Куб" стало відомо, ще у грудні 2025 року, повідомив про це голова "Нафтогазу" – Сергій Корецький.

Читайте також Трамп анонсував чергове зниження цін на нафту та газ

Сергій Корецький

Голова НАК "Нафтогаз"

Нафтогаз запустив мобільний застосунок "Куб", у якому зібрано все необхідне: можна швидко оплатити і сам газ, і його доставку – без зайвих кроків і втрати часу.

До того ж "Куб" має такі функції:

  • через нього можна керувати одразу декількома особовими рахунками;
  • контролювати власне споживання;
  • переглядати історію платежів і так далі.

"Нафтогаз" вдосконалюється, і ці зміни стають відчутними для кожного споживача. Далі більше. Крок за кроком,
– анонсував Корецький.

Зауважимо, що компанія "Нафтогаз" виступила постачальником останньої надії. Саме вона обслуговує більшість українських споживачів – понад 90% громадян.

Наразі тариф на газ для побутових споживачів "Нафтогазу" залишається без змін. Він і надалі складатиме – 7,96 гривні за кубометр, повідомляє "ГазПравда".

Зверніть увагу! Тариф на газ для побутових споживачів поки не змінюється, завдяки дії мораторію.

Як українці відреагували на введення "Куба"?

  • Українці неоднозначно віднеслися до впровадження "Куба". Дехто відзначив, що у цьому застосунку важко розібратися. Особливо з оплатою одразу декількох рахунків.

  • Водночас споживачі досі мають змогу платити за газ як раніше. Йдеться про оплату рахунків через касу на пошті, в банках та, наприклад, через банківські застосунки.

Важливо! Раніше платити за газ можна було через бот GASUA в Telegram та Viber. Проте згодом ця опція стала недоступна.