Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 21 лютого, ціни на нафту падають, але на шляху до зростання за тиждень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ринок нафти впливають такі фактори:

Зростання занепокоєння щодо перебоїв з поставками в Росії;

Кращі прогнози щодо попиту в двох найбільших економіках світу – США і Китаї.

Яка ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent впали в ціні на 22 центи або на 0,27%. Сировина торгується на рівні 76,27 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подошевшала на 22 центи або на 0,3%. Американська нафта наразі коштує 72,26 долара за барель.

Наразі з початку тижня обидві марки нафти зросли приблизно на 2%. Це найбільше тижневе зростання з початку січня. Нафта Brent може зафіксувати другий тиждень зростання після трьох тижнів знецінення, тоді як американська на шляху до першого тижневого приросту, яка до цього місяць фікмувала втрати.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: