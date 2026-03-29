Чи працює формула 50-30-20 в Україні: як керувати грошима і не витрачати зайвого

Багато хто намагається впорядкувати свої фінанси за допомогою популярної формули 50-30-20, спрямовуючи 50% доходу на базові потреби, 30% – на бажання, а ще 20% – відкладаючи або ж інвестуючи. Однак у реальному житті в Україні така схема підійде не всім, зокрема сім'ям з дітьми, орендою житла чи кредитами.

Як адаптувати формулу під себе?

Ефективним інструмент стане лише якщо підлаштувати його під себе. Деталі пояснила фінансова планерка Лариса Мошківська на ютуб-каналі iTalks.

Експертка iPlan.ua радить порахувати середні витрати за три останні місяці, а потім поділити їх не за категоріями, а за сенсом:

Обов'язкові витрати – це все те, без чого не можна прожити, як-от оренда, комунальні, харчування, транспорт, зв'язок тощо.

– це все те, без чого не можна прожити, як-от оренда, комунальні, харчування, транспорт, зв'язок тощо. Додаткові витрати – кав'ярні, підписки, одяг, косметика, подарунки, розваги, донати тощо.

– кав'ярні, підписки, одяг, косметика, подарунки, розваги, донати тощо. Резервні кошти – накопичення, фінансова подушка та великі покупки.

Опісля варто оцінити пропорції, тобто яку частину від місячного бюджету займають ті чи інші витрати.

По-перше, якщо обов'язкові витрати складають понад 60 – 70%, це "зона ризику". У такому разі планерка радить працювати над збільшенням свого доходу, адже оптимізувати базові витрати зазвичай досить складно, хоч і можливо.

По-друге, якщо додаткові витрати займають понад 30%, слід переглянути саме їх, адже цю категорію легше впорядкувати.

По-третє, експертка радить відкладати 10 – 20% доходу: що більше, то швидше ви досягнете своїх фінансових цілей.

Наприклад, якщо після підрахунків ви отримали пропорцію, у якій 60% складають базові, а 40% – додаткові витрати, насамперед потрібно проаналізувати, від яких покупок можна відмовитися.

У вас може ввімкнутися внутрішній протест, бо зекономити 10% доходу – важко. Але перестати витрачати на непотрібні речі легко, якщо побачити, де саме гроші зливаються,

– пояснила планерка.

Лайфхак, щоб переглянути базові витрати! Коли принесете пакет із продуктами додому, викладіть їх на стіл і знайдіть 2 – 3 товари, які можна було б не купувати цього разу.

"Витікати" бюджет може на мікропокупки (як-от кава, снеки тощо), підписки на сервіси, подарунки, дрібниці для дому та подібне.

Як українці можуть зберігати кошти?