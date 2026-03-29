Работает ли формула 50-30-20 в Украине: как управлять деньгами и не тратить лишнего
- Формула 50-30-20 для финансов не подходит всем украинцам, особенно семьям с детьми, арендой жилья или кредитами.
- Эксперт советует адаптировать инструмент оптимизации бюджета, проанализировав расходы и скорректировав пропорции.
Многие пытаются упорядочить свои финансы с помощью популярной формулы 50-30-20, направляя 50% дохода на базовые потребности, 30% – на желания, а еще 20% – откладывая или инвестируя. Однако в реальной жизни в Украине такая схема подойдет не всем, в частности семьям с детьми, арендой жилья или кредитами.
Как адаптировать формулу под себя?
Эффективным инструмент станет только если подстроить его под себя. Детали объяснила финансовая планерка Лариса Мошковская на ютуб-канале iTalks.
Эксперт iPlan.ua советует посчитать средние расходы за три последних месяца, а затем разделить их не по категориям, а по смыслу:
- Обязательные расходы – это все то, без чего нельзя прожить, например аренда, коммунальные, питание, транспорт, связь и тому подобное.
- Дополнительные расходы – кафе, подписки, одежда, косметика, подарки, развлечения, донаты и тому подобное.
- Резервные средства – накопления, финансовая подушка и крупные покупки.
После стоит оценить пропорции, то есть какую часть от месячного бюджета занимают те или иные расходы.
Во-первых, если обязательные расходы составляют более 60 – 70%, это "зона риска". В таком случае планер советует работать над увеличением своего дохода, ведь оптимизировать базовые расходы обычно достаточно сложно, хоть и возможно.
Во-вторых, если дополнительные расходы занимают более 30%, следует пересмотреть именно их, ведь эту категорию легче упорядочить.
В-третьих, эксперт советует откладывать 10 – 20% дохода: чем больше, тем быстрее вы достигнете своих финансовых целей.
Например, если после подсчетов вы получили пропорцию, в которой 60% составляют базовые, а 40% – дополнительные расходы, прежде всего нужно проанализировать, от каких покупок можно отказаться.
У вас может включиться внутренний протест, потому что сэкономить 10% дохода – трудно. Но перестать тратить на ненужные вещи легко, если увидеть, где именно деньги сливаются,
– объяснила планерка.
Лайфхак, чтобы пересмотреть базовые расходы! Когда принесете пакет с продуктами домой, выложите их на стол и найдите 2 – 3 товара, которые можно было бы не покупать в этот раз.
"Утекать" бюджет может на микропокупки (например кофе, снеки и т.д.), подписки на сервисы, подарки, мелочи для дома и подобное.
Как украинцы могут хранить средства?
Эксклюзивно для 24 Канала Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев рассказал, что средняя доходность депозитов в долларах не превышает 1,2% годовых, тогда как для гривневых вкладов показатель выше почти в 11 – 12 раз. Даже при текущей ситуации это будет перекрывать инфляционные риски и позволит получить небольшой пассивный доход.
Кроме того, украинцы могут инвестировать в акции мировых гигантов, таких как Apple, Google, Amazon. Несмотря на действующий лимит на перевод средств за границу, сделать это помогут брокерские компании.