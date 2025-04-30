Як перші 100 днів Трампа на посаді президента вплинули на фондовий ринок США

Дональд Трамп повернувся на посаду президента США 20 січня 2025 року. За перші його 100 днів на посаді фондовий ринок США зафіксував найгірші показники з 1974 року, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Зверніть увагу США – головний антагоніст Китаю: як масштабні торгові війни впливатимуть на ринок нафти

Нагадаємо, що американська біржа відреагувала стрімким зростанням на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. Одна політика президента США у перші місяці на посаді спровокувала кардинальні зміни.

Нагадаємо, що фондовий ринок США обвалився на 6,6 трильйона доларів за два дні. Це була реакція американської біржі на рішення Трампа запровадити мита на імпорт майже з всіх країн світу у так званий "день визволення".

Річ у тому, що на фондовому ринку США були вражені історичним рівнем невизначеності та волатильності через тарифи. Нагадаємо, що мита – це один із ключових елементів економічної політики Трампа. Ба більше, в Capital Economics вважають, що далі буде ще важче. Серед головних факторів впливу – невизначеність щодо торгової політики США та економічних перспектив загалом.

Важливо! Трамп спровокував обвал не лише на фондовому ринку США за перші місяці на посаді президента. Долар зафіксував найбільший спад за понад 50 років.

Індекс S&P 500, який включає акції компаній з найбільшою капіталізацією на ринку, впав на 7,27% з моменту інавгурації Трампа. Ба більше, індекс за перші 100 днів Трампа зафіксував третій найгірший показник в історії. Гіршу динаміку індекс фіксував лише за президентства Річарда Ніксона та Джеральда Форда. Тоді як компанії, цінні папери яких входять в Індекс Dow Jones, втратили 3,66 трильйона доларів капіталізації.