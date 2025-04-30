Как первые 100 дней Трампа на посту президента повлияли на фондовый рынок США

Дональд Трамп вернулся на пост президента США 20 января 2025 года. За первые его 100 дней на посту фондовый рынок США зафиксировал худшие показатели с 1974 года, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Напомним, что американская биржа отреагировала стремительным ростом на победу Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года. Одна политика президента США в первые месяцы на посту спровоцировала кардинальные изменения.

Напомним, что, что фондовый рынок США обвалился на 6,6 триллиона долларов за два дня. Это была реакция американской биржи на решение Трампа ввести пошлины на импорт почти из всех стран мира в так называемый "день освобождения".

Дело в том, что на фондовом рынке США были поражены историческим уровнем неопределенности и волатильности из-за тарифов. Напомним, что пошлины – это один из ключевых элементов экономической политики Трампа. Более того, в Capital Economics считают, что дальше будет еще труднее. Среди главных факторов влияния – неопределенность относительно торговой политики США и экономических перспектив в целом.

Важно! Трамп спровоцировал обвал не только на фондовом рынке США за первые месяцы на посту президента. Доллар зафиксировал самый большой спад за более чем 50 лет.

Индекс S&P 500, который включает акции компаний с наибольшей капитализацией на рынке, упал на 7,27% с момента инаугурации Трампа. Более того, индекс за первые 100 дней Трампа зафиксировал третий худший показатель в истории. Худшую динамику индекс фиксировал только при президентстве Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Тогда как компании, ценные бумаги которых входят в Индекс Dow Jones, потеряли 3,66 триллиона долларов капитализации.