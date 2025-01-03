Фондовий ринок США не буде працювати 9 січня

Фондовий ринок США не буде працювати 9 січня 2025 року. Це пов'язано зі смертю 39-го президента США Джиммі Картера. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Джиммі Картер помер 29 січня. Йому було 100 років. Він був президентом США з 1977 року до 1981 року, програвши наступні вибори Рональду Рейгану.

У зв'язку з цим чинний президент США Джо Байден оголосив 9 січня національним днем жалоби за Картером. Цього ж дня відбудеться державний похорон американського політика, який пройде у Вашингтоні.

Тож, 9 січня Нью-Йоркська фондова біржа та біржа Nasdaq не будуть працювати протягом усього торгового дня. Варто додати, що закриття фондових ринків відбувається рідко. Зазвичай, торги на фондових ринках ставлять на паузу на великі свята, як-от Різдво.

Востаннє фондовий ринок закривався на честь президента 5 грудня 2018 року, після смерті Джорджа Буша-молодшого. Серед інших подій, які призводили до закриття фондового ринку, – ураган Сенді у 2012 році та терористичні атаки 11 вересня, які сталися у 2001 році.