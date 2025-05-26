Почему фондовый рынок США не работает сегодня

Каждый год в последний понедельник мая в США отмечают День памяти. В этом году это 26 мая, пишет 24 Канал со ссылкой на MorningStar.

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Добавляют, что 26 мая в США не будет торгов ни на рынке акций, ни облигаций. Издание Barron`s добавляет, что торгов не будут проводить на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq, которые являются крупнейшими биржами в мире. Они возобновляют торги с 27 мая.

Что известно о Дне памяти Это национальный праздник США. В этот день отмечают американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США принимали участие.



Добавляют, что рынки должны многое осмыслить во время перерыва. В частности, говорится о том, что мировая торговая политика остается нестабильной. Тогда как президент США Дональд Трамп пообещал поощрять американцев покупать больше товаров национального производства, введя тарифы на импорт.

В то же время он отказался от намерения вводить тарифы на уровне 50% для ЕС и согласился продолжать торговые переговоры. Это решение спровоцировало падение цен на золото. Напомним, что из-за угроз Трампа о новых пошлинах драгоценный металл рос в цене на прошлой неделе.