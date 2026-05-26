Російський фондовий ринок стрімко впав через погрози Києву
Російський фондовий ринок розпочав останній тиждень травня зі стрімкого падіння. Він сягнув найнижчого рівня, починаючи з листопада 2025 року.
Чому обвалився російський фондовий ринок?
Як кажуть аналітики, причиною такої ситуації є погрози МЗС Росії на адресу України, повідомляє The Moscow Times.
Зверніть увагу! МЗС Росії анонсував удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні.
Зокрема, Індекс Московської біржі у понеділок втратив 1,05%. Він опустився до – 2 598 пунктів. Такої ситуації не було з листопада минулого року.
Як показує статистика, деякі акції масштабних енергетичних компаній Росії знизились так:
- акції "Роснєфті" через цю ситуацію подешевшали на 2,6%;
- акції "Газпрому" – впали на 0,8%;
- "Новатеку" – впали на 4%.
Російські інвестиційні стратеги наразі відзначають на ринку певну нервозність. До того ж вони наголошують на відсутності стабільного попиту.
Цікаво, що всі ці зміни відбуваються на тлі того, що ціни на нафту ростуть. Зокрема, еталонна російська марка Urals підіймалася до найвищих рівнів з 2014 року.
Російський фондовий ринок так і не зміг перейти до зростання. Ця ситуація першочергово є наслідком того, що:
- війна Росії проти України триває (а це витрата колосальних ресурсів);
- ситуація в російській економіці лише погіршується.
Що передувало такі ситуації на російському фондовому ринку?
Окрім погроз, від російського МЗС прозвучала ще низка важливих меседжів. Зокрема, відомство закликало іноземців залишити Київ. Таку заяву російське міністерство обґрунтувало тим, що "чаша терпіння" Москви переповнена. Себто, Україні треба готуватися до нових атак.
Це не перше падіння російських акцій. Статистика свідчить, що індекс Мосбіржі вже втратив 6,5% з початку 2026 року. Для розуміння, у грошовому еквіваленті капіталізація російського ринку зменшилась на майже 400 мільярдів рублів або, відповідно до теперішнього курсу – більш як 5,5 мільярдів доларів.