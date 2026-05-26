Російський фондовий ринок стрімко впав через погрози Києву

Російський фондовий ринок розпочав останній тиждень травня зі стрімкого падіння. Він сягнув найнижчого рівня, починаючи з листопада 2025 року.

Чому обвалився російський фондовий ринок?

Як кажуть аналітики, причиною такої ситуації є погрози МЗС Росії на адресу України, повідомляє The Moscow Times.

Читайте також Унаслідок російської атаки постраждала архітектурна перлина Києва – будівля НБУ

Зверніть увагу! МЗС Росії анонсував удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні.

Зокрема, Індекс Московської біржі у понеділок втратив 1,05%. Він опустився до – 2 598 пунктів. Такої ситуації не було з листопада минулого року.

Як показує статистика, деякі акції масштабних енергетичних компаній Росії знизились так:

акції "Роснєфті" через цю ситуацію подешевшали на 2,6%;

акції "Газпрому" – впали на 0,8%;

"Новатеку" – впали на 4%.

Російські інвестиційні стратеги наразі відзначають на ринку певну нервозність. До того ж вони наголошують на відсутності стабільного попиту.

Цікаво, що всі ці зміни відбуваються на тлі того, що ціни на нафту ростуть. Зокрема, еталонна російська марка Urals підіймалася до найвищих рівнів з 2014 року.

Російський фондовий ринок так і не зміг перейти до зростання. Ця ситуація першочергово є наслідком того, що:

війна Росії проти України триває (а це витрата колосальних ресурсів);

ситуація в російській економіці лише погіршується.

Що передувало такі ситуації на російському фондовому ринку?