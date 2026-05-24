Що відомо про наслідки обстрілу

Про це повідомив голова регулятора Андрій Пишний. Наразі команда вже працює над наслідками російського удару.

За словами голови Нацбанку, будівля "трохи відчула" наслідки атаки. Однак минулося без жертв, співробітники не постраждали.

Усе відремонтуємо і все відновимо. Завтра розпочнемо робочий день – як завжди! Тиха лють мотивує, фокусує на головному,

– зауважив він.

Однак більше деталей Пишний не розповів, аби не "тішити ворога".

Цікаво! Споруду Нацбанку в Києві вважають архітектурною перлиною міста, зразком досягнень науки й техніки будівництва початку XX століття. Фундамент заклали у 1902 році.



Головний архітектор Олександр Кобелєв поєднав у дизайні північноіталійську готику та раннє флорентійське Відродження. А от художнє оформлення банку – це заслуга італійського майстра Еліо Саля, автора знаменитих фантастичних істот на Будинку з химерами.

Також очільник регулятора додав, що після російського обстрілу надходить чимало повідомлень про пошкодження відділень банків. Однак роботу системи вдасться забезпечити за будь-яких умов.

Які ще будівлі постраждали