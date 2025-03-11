Мільярдер розповів, як стати багатшим в 2025 році

Американський мільярдер Воррен Баффет поділився порадами щодо примноження капіталу. Легендарний інвестор виділив кілька моментів, які він вважає особливо важливими.

Як накопичити капітал у 2025 році: поради від Баффета

Інвестор та мільярдер Воррен Баффет розповів, які навички допоможуть накопичити капітал в 2025 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC Make It. Очільник фонду Berkshire Hathaway виділив три моменти під час послання до інвесторів, яке він має кожного року.

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Визнання помилок

Воррен Баффет наголосив, що найбільший гріх – це відкладати виправлення помилок. Це порада його давнього друга та партнера Чарлі Мангера, який помер у 2023 році. За його словами, проблеми не варто відкладати, оскільки вони вимагають дій і не важливо, яким незручними вони не були б.

Не потрібно уникати акцій

Баффет, який прославився завдяки своїм інвестиційним рішенням, вважає, що нестримна інфляція може тиснути на валюту та навіть облігацій. На його думку, навіть в умовах нестабільної економіки компанії можуть продовжувати генерувати прибуток. Баффет підмітив, що власники цих акцій отримають додаткову можливість накопичити гроші й капітал.

До теми! Воррен Баффет – це мільярдер, який заробив 99% свого капіталу заробив після свого 50-річчя. За час своєї кар'єри, як інвестора, він виділив актив, який вважає найціннішим. За його словами, йдеться про час.

Слідкуйте за вигідними угодами

Воррен Баффет досить часто заявляв, що надає перевагу компаніям, які торгуються дешево порівняно з їхньою внутрішньою вартістю. Мільярдер підмітив, якщо фундаментальні показники компанії сильні, то не варто турбуватися про короткострокові коливання цінних паперів на біржі. Йдеться про доходи, які зростають, стабільний баланс і стійка перевага перед конкурентами тощо.