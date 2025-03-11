Як накопичити капітал у 2025 році: поради від Баффета

Інвестор та мільярдер Воррен Баффет розповів, які навички допоможуть накопичити капітал в 2025 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC Make It. Очільник фонду Berkshire Hathaway виділив три моменти під час послання до інвесторів, яке він має кожного року.

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  • Визнання помилок

Воррен Баффет наголосив, що найбільший гріх – це відкладати виправлення помилок. Це порада його давнього друга та партнера Чарлі Мангера, який помер у 2023 році. За його словами, проблеми не варто відкладати, оскільки вони вимагають дій і не важливо, яким незручними вони не були б.

  • Не потрібно уникати акцій

Баффет, який прославився завдяки своїм інвестиційним рішенням, вважає, що нестримна інфляція може тиснути на валюту та навіть облігацій. На його думку, навіть в умовах нестабільної економіки компанії можуть продовжувати генерувати прибуток. Баффет підмітив, що власники цих акцій отримають додаткову можливість накопичити гроші й капітал.

До теми! Воррен Баффет – це мільярдер, який заробив 99% свого капіталу заробив після свого 50-річчя. За час своєї кар'єри, як інвестора, він виділив актив, який вважає найціннішим. За його словами, йдеться про час.

  • Слідкуйте за вигідними угодами

Воррен Баффет досить часто заявляв, що надає перевагу компаніям, які торгуються дешево порівняно з їхньою внутрішньою вартістю. Мільярдер підмітив, якщо фундаментальні показники компанії сильні, то не варто турбуватися про короткострокові коливання цінних паперів на біржі. Йдеться про доходи, які зростають, стабільний баланс і стійка перевага перед конкурентами тощо.